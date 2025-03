El rifirrafe entre Nacho Abad y un motorista implicado en una carrera ilegal: "Las leyes están para cumplirlas"

Esta persona entraba en el programa y comenzaba asegurando, que ellos en ningún momento pretendieron atacar a la policía : "Sabemos que están haciendo su trabajo". Además, admitía, que saben que lo que hacen ellos no está bien. Así mismo, a modo de reivindicación, este motorista si pedía tener un sitio para poder realizar estas carreras sin molestar a nadie.

Ante estas palabras, Nacho Abad preguntaba si mientras no tengan otro sitio lo van a seguir haciendo en las calles, y el entrevistado respondía: "No nos queda de otra, hay mucha gente que le gusta esto y es algo imparable".

El presentador, atónito tras ver que el motorista implicado, aún sabiendo que hacen algo ilegal admitía que lo seguirán haciendo, afirmaba: "Las leyes están para cumplirlas, imagínate que voy por la vía pública que pagamos todos tranquilamente y no me quiero encontrar un motorista que me pueda atropellar".