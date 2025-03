Mujeres con bigote: la nueva moda que llega a España

La moda de dejarse pelo y convertirlo en un aliado se está extendiendo entre las mujeres. Tanto es así, que ha España ha llegado un nuevo movimiento en el que la mujer se deja bigote. Esta nueva moda y las imágenes han provocado una auténtica revolución entre los colaboradores en el plató de 'En boca de todos'.

Un equipo del programa salía a la calle para preguntar a los ciudadanos cómo ven la llegada de este nuevo movimiento y reaccionaban: "Se ve muy feo. A mí no me gusta, no lo veo estético", decía un ciudadano.

El periodista, Antonio Naranjo, era el primero en comentar esta noticia y afirmaba: "Yo respeto todo, pero el bigote en las mujeres por supuesto que no me gusta". Además, planteaba, que ahora que se está haciendo mayor, le llama la atención que cada vez haya más chicos que se depilan y más chicas que se dejan pelo.

Tras estas palabras, Sonia Ferrer, en muestra de apoyo a este nuevo movimiento, se colocaba un bigote en directo. Justo en ese instante, Joaquín Moeckel se abría la camisa y mostraba que tiene pelo en el pecho: "No me depilo, no me da la gana". También añadía, que "las mujeres están muy guapas sin bigote y sin pelos en el sobaco".

La periodista, después de escuchar estos comentarios del abogado, respondía: "Pues si tienen pelo en el sobaco y bigote y no te gustan, no pasa nada, no podrán liar contigo Joaquín, a ver cómo lo superan".