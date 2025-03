Por otro lado, Carmen desvelaba, que no solo ha perdido a su hijo sino que 'Los Bustamante' han amenazado con matar a otro miembro de su clan: "Ahora quieren matar a mi sobrino".

Sin embargo, los audios con amenazas no terminaban ahí, se dirigían directamente a un miembro de 'Los Justitos': "Ainhoa, Ainhoita. Te vamos a raptar, ta, ta ,ta" y finalizaba con un ultimátum: "El vídeo que tu has hecho te va a apestar para mientras vivas, porque no vas a salir a la calle".