Desde que Trump ha llegado al poder, sus ansias expansionistas se han sumado a las de Putin . El presidente de los Estados Unidos quiere Groenlandia a toda costa . A pesar de que ya le han comunicado que no es posible, él se mantiene: "Llegaremos hasta donde sea necesario", ha llegado a declarar.

'Todo es mentira' ha conectado en directo con Ramón Larramendi, empresario español y explorador polar que reside en Groenlandia y que nos ha transmitido cuáles son las sensaciones en la isla ante las ansias expansionistas de Trump: "La gente ya no sabe qué pensar", comenzaba.

"Al principio no se tomó muy en serio, creían que era una chorrada que dijo porque se le calentó la boca. Ayer estuve hablando con gente. Ya no descartamos que aparezcan los militares americanos, la gente está pensando que no es una opción imposible", continuaba.