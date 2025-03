Risto Mejide y los colaboradores de 'TEM' confiesan si harían la mili o no

¿Qué condiciones tienen que darse para que un civil vaya a la guerra?

Sánchez defiende el aumento de gasto militar sin concretar fechas y sin convencer ni a sus socios ni a la oposición

Algunos países se están planteando ampliar e incluso implementar la mili, por ejemplo, en Dinamarca han acelerado el servicio militar obligatorio para las mujeres. Con todos estos cambios, algunos medios de comunicación de nuestro país se han hecho eco de varios titulares que especulan sobre recuperar el servicio militar, o sobre un posible orden de reclutamiento ¿Podría cambiar en España?

Tras enterarse de la posibilidad de implementar de nuevo la mili, los colaboradores de 'Todo es mentira' ha confesado si irían a la mili o no, y Risto Mejide ha confesado que no la hizo en su época: ''Yo fui desertor de la objeción, chúpate esa. Por un año, que no me vinieron a buscar a casa, ya la quitaron. El año que tenían que venir a buscarme, la quitaron''.

''Tú deberías estar en la cárcel o algo'', ha bromeado Miguel Ángel Martín, y Xavier García Albiol también ha sorprendido al explicar por qué no la hizo él: ''No fui por pasar de dos metros. A los que pasaban de dos metros no nos querían, pero a mi me habría gustado hacer la mili tres meses''.

Las condiciones que tienen que darse para que un civil vaya a la guerra

'Todo es mentira' ha investigado a fondo el tema y ha descubierto que, en caso de conflicto, los 117.000 soldados con los que cuenta España serían los primeros en ir al frente, pero ¿quién más tendría que ir? ¿Qué condiciones tienen que darse para que un civil vaya a la guerra?

El artículo 30.1 de la constitución dice que ''los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España'', por lo que el programa detalla las posibilidades de un civil de ir al frente: primero irían los profesionales, si no hay suficientes, irán los reservistas, después los reservistas voluntarios, y por último, los reservistas obligatorios.