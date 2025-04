En ese momento, Pablo Echenique soltaba el siguiente comentario que hacía partirse de risa por completo a Risto Mejide: "A ver, si demanda antes a Chicote que a mí, me enfado pero ya... eso ya no eh...". "Es el mejor chiste del día", decía Risto Mejide, entre risas. "Yo voy antes que Chicote, aquí lo dejo dicho", añadía Echenique.

Javier Chicote recordaba a todos que en una portada de su periódico, el ABC, llegó a decir algo más fuerte que lo que ha dicho Revilla y no fue demandado: "Llegué a publicar que la casa del Rey había pagado un rescate de un secuestro a ETA. Y no hubo ninguna demanda, y fue una cosa más seria. La diferencia está en que, si te demandan como periodista, no vas por libertad de expresión, sino por libertad de información. Y por lo tanto, puedes demostrar lo que has publicado y que has sido veraz. En el caso de Revilla, se tiene que agarrar la libertad de expresión".