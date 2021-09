Una vecina de La Palma abandona su casa con una foto de padre, su madre y su marido, todos fallecidos

Ella no lo dudó ni un momento y se marchó solo con tres fotografías: "Yo decidí coger mis recuerdos: una foto de mi padre, otra de mi madre y otra de mi marido, todos fallecidos", ha dicho delante de nuestras cámaras. Esta vecina también ha sido muy contundente a la hora de reclamar las ayudas necesarias para todos los afectados por el volcán: "Que no se quede en promesas, que no caiga en agua de borrajas. Necesitamos las ayudas y las necesitamos ya, ahora".