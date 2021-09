El lamento de una familia que ha perdido su casa por la lava: "Que nadie diga que la erupción es bonita"

Esta familia lamenta que hayan estado "toda la vida trabajando para esto" pero, aún así, aseguran que seguirán trabajando para salir adelante. Lo que sí piden a los turistas o habitantes de la isla que no se han visto afectados por el magma por no estar en la zona oeste es que no comenten lo "bonita que es la erupción del volcán", por muy fenómeno de la naturaleza que sea, porque, como en su caso, supone una tragedia para muchas personas.