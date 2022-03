Tensión en 'Cuatro al día': los colaboradores paran los pies a una politóloga rusa que defiende "los motivos de Putin"

La politóloga ha asegurado que los medios de comunicación españoles, entre muchos otros, no están ejerciendo con responsabilidad su trabajo: "Me apena profundamente que se esté vendiendo un relato que mete muchísimo miedo a la población europea porque parece que todo esto se trate de un pueblo, encabezado por un señor loco y peligroso , que de la noche a la mañana se ha levantado con ganas de invadir el mundo ".

Liu ha explicado en nuestro programa que, si bien no defiende la forma en la que Putin está actuando, sí ve legitimidad en sus razones : "No se ha explicado bien lo que sucede en Ucrania, es importante que la población occidental entienda las causas que han llevado a Putin a llegar hasta ahí (...) Una de las causas sin duda es el tira y afloja de Rusia y la OTAN por el hecho de que, pese a que los estados tienen capacidad y derecho para decidir sus alianzas, estas nunca pueden poner en peligro la seguridad de un tercero".

Me parece gravísimo que se censuren los medios de comunicación rusos

Además, Liu ha argumentado su exposición poniendo el foco en una de las medidas adoptadas por la Unión Europea contra Putin: el cierre de dos medios de comunicación afines al régimen del presidente de Rusia. Liu ha señalado que, si bien las potencias democráticas se definen entre otras cosas por su libertad de prensa, en esta ocasión se han contradicho: " Presumimos de que somos mejores porque somos democráticos, pero a mí me parece gravísimo que se hayan censurado los medios de comunicación rusos".

Tras la intervención de Liu Sivaya, Ketty Garat ha saltado de su asiento y no ha podido mantener silencio durante los argumentos de la politóloga. Muy enfadada, la colaboradora le ha afeado a la joven sus palabras: "Me parece totalmente despótico lo que está usted diciendo, señora, es un insulto al pueblo ucraniano que empecemos con matices irrelevantes ante una situación que no permite estos debates".