Save the Children o es una organización no gubernamental internacional que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez. Su actividad en Ucrania comenzó en el año 2014 y actualmente trabaja para proteger a los niños y niñas más vulnerables, incluidos aquellos que se encuentran en las zonas más peligrosas del país: Donetsk y Lugansk. A través de su página web se puede acceder a un formulario para colaborar y ayudar a los más afectados

People in Need es una organización no gubernamental checa sin fines de lucro con sede en Praga que proporciona ayuda humanitaria y lleva a cabo programas educativos y programas de derechos humanos en regiones en crisis a nivel internacional. Infórmate aquí.