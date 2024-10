Desde la Cañada Real a Príncipe Pío: 'Código 10' investiga la existencia del fentanilo en los barrios de Madrid

Por otro lado, Pablo le ha preguntado por el fentanilo . "Lo he oído, pero realmente no sé lo que es", ha señalado él. El vecino de la Cañada Real ha comentado que ya le ha perdido el miedo a todas las drogas y que consume mucho más que antes: "Tienes que estar consumiendo cada tres o cuatro horas. No como antes, que a lo mejor duraba dos días.

"Te vas a comprar cocaína y está cortada con fentanilo, te vas a comprar pasta base, el crack, y está cortada con fentanilo. Fentanilo puro no se vende, sino que te lo cortan para que te enganche más. Tu cuerpo te duele si no consumes esa droga. En una semana tú ya estás enganchado a esa droga sí o sí. Los efectos son devastadores. No te puedes mover por dos días, no puedes dormir por una semana", ha explicado el traficante.