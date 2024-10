La portavoz del sindicato de Inquilinas, tras negarse a reunirse con Pedro Sánchez: ''Era un circo. Este Gobierno no está haciendo nada''

Con la polémica de los alquileres en su punto más álgido, los sindicatos de Inquilinas tomaron la decisión el pasado martes de no asistir a La Moncloa a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Uno de los motivos principales era que se había invitado también a la patronal inmobiliaria. Además, el sindicato también ha insistido en reclamar la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García.

''La hemos rechazado porque pensamos que esta reunión era un circo. Este Gobierno no está haciendo nada. Tenemos una ministra que no solo es rentista si no que se dedica a predicar que los propietarios tienen que ser solidarios y días después de que haya una manifestación masiva en Madrid, convocan una reunión de último minuto para hacerse una foto y quedar bien''.