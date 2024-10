El cabreo de Sonia Ferrer por un polémico curso de igualdad de género: "Es una mie***, deberían sancionarlos"

Entre las respuestas de este polémico curso, existían opciones como: "Con el jersey tan ajustado que lleva es normal que se fijara en los pechos" . Y no solo era es opción sino que existían otras respuestas muy controvertidas y más para tratarse de un curso de sensibilización de una empresa a trabajadores.

Después de escuchar algunas de las opciones de respuesta, Sonia Ferrer explotaba en directo contra la empresa que ha creado este curso: "Me da muchísima vergüenza, creo que no deberíamos de reírnos de esta absoluta mierda y habría que sancionar a la empresa. La única sensación que me da es que se están cachondeando de un problema muy serio".