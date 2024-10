Flechazo histórico de dos solteros en 'First Dates': "Llevo toda la vida esperándote"

Pilar y Francisco Javier acuden a 'First Dates' y tienen una conexión brutal

Pilar es la siguiente soltera que prueba a encontrar el amor en 'First Dates'. Viene desde Huelva, tiene 54 años y era publicista, pero confiesa que decidió a empezar su vida de nuevo y se hizo higienista bucodental porque es algo que le encanta. Entre sus aficiones, asegura que le maravilla ir a la playa, al gimnasio y salir con sus amigas.

En su primera charla con Carlos Sobera, confesaba que lleva ya tres años separada y que ha tenido que aprender a vivir sola, algo que ha sido muy importante para ella. Esta soltera, busca conocer a alguien que comparta cosas con ella, momentos, estilo de vida y aficiones. Físicamente le gustan los chicos altos, con barba y que se cuiden.

La gran conexión entre Pilar y Francisco Javier

Francisco Javier es su cita, es comercial, tiene 52 años y viene desde Granada. Nos cuenta que nunca ha ligado en un bar o en una discoteca, porque asegura que no se atreve a decirle nada a alguien que le guste. Nada más ver a Pilar, Francisco Javier se quedaba mudo de lo que le había impresionado su cita: "Guay, estoy sin palabras". Por parte de Pilar, el flechazo ha sido al mismo nivel: "Me encanta y físicamente me parece un bombón".

La cena comenzaba con ambos solteros desvelándose todo lo que se habían gustado mutuamente. Tras esto, Pilar contaba a su cita, que desde que se separó no ha tenido nada serio porque le ha costado volver a confiar en los hombres: "Te cuentan una milonga, te la crees y luego nada". Su cita la escuchaba atentamente y le dejaba claro que él no busca una relación de fin de semana sino algo serio y que haya una convivencia. Después de hablar un rato, Francisco confesaba a Pilar, que es mucho de mirar a los ojos, pero que mirarla a ella le costaba: "Es que me pones nervioso".

Pilar aprovechaba un tiempo entre plato y plato para ir al baño y una vez allí hablaba con una de sus hijas y le detallaba lo que le había gustado su cita: "Es muy guapo y de Granada". Mientras, en la mesa del restaurante del amor, Laura preguntaba a Francisco si le había gustado, y él respondía rápidamente: "¡Mucho! si me tengo que ir a Huelva, pido traslado y listo". A su regreso, Pilar le preguntaba a su cita si había tardado mucho y el soltero le contestaba: "Llevo toda la vida esperándote, así que un par de minutos más".

La decisión final de Pilar y Francisco Javier

Después de una de las citas más románticas de la historia de 'First Dates', ambos solteros llegaban al momento de tomar la decisión sobre si querían seguir conociéndose o no. El primero en responder era Javier, que decía un sí claro y conciso: "Me ha parecido una mujer maravillosa, me ha encantado todo lo que hemos hablado y coincidimos en muchas cosas. Creo que va a ser el inicio de una relación muy bonita".