Clara Martínez, estudiante española en Moscú: "Empezamos a notar las consecuencias de las sanciones"

Además, Clara ha contado que se cuentan por decenas los comercios internacionales que han cerrado sus puertas: "Vemos que tiendas como Ikea o H&M ya no abren, han cerrado de un día para otro". Esta estudiante española también denuncia en 'Cuatro al día' que están soportando ataques de 'rusofobia': "La población tampoco está de acuerdo con lo que está pasando, pero aquí no se puede protestar, no podemos hablar libremente, los rusos no son malas personas".