Una madre acusada de no dejar ver a sus hijos a su exmarido llama a 'CAD': "Tiene denuncias por abuso sexual"

Un padre aparentemente desesperado se puso en contacto con 'Cuatro al día' para denunciar que su exmujer, presuntamente, no le dejaba ver a sus dos hijos mellizos y que no sabía nada de ellos. Un día después, la madre de los menores ha llamado también al programa para desmentir que sus hijos no estén localizados y bien escolarizados, como aseguró el denunciante en este programa.