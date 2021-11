Ketty Garat, tras la entrevista de Ábalos: “Me parece machista e injusto”

La periodista de ‘The Objective’ defiende sus informaciones: “Yo me he limitado a informar con respeto y profesionalidad”

Ketty, a Ábalos: “Son sus compañeros de Gobierno, del PSOE y de La Moncloa, los que han puesto las palabras dentro de esas comillas”

La periodista Ketty Garat ha visitado el plató de ‘Cuatro al día’ para contestar a José Luis Ábalos, que el pasado miércoles concedió una entrevista a ‘Todo es verdad’, programa de Risto Mejide, para desmentir todas las informaciones que publica el diario ‘The Objective’.

“El exministro Ábalos, al que yo le voy a tener el respeto que él no me ha tenido y con quien no voy a polemizar ni a entrar en golpes bajos que, además considero machistas y poco profesionales, él hablaba el rato de mis acusaciones… cualquiera que sepa un poco de libertad de prensa sabrá diferenciar entre acusar e informar, yo me he limitado a informar con respeto y profesionalidad, yo no digo nada en esas informaciones, nada, yo abro comillas y cierro comillas”, aseguraba Ketty.

“El exministro dice algo que me parece especialmente grave, dice que cuánto hay que cobrar para que te guste moverte en esa porquería. Mi sueldo, señor Ábalos, es privado, no es público, yo no soy un cargo público y no tengo que rendir cuentas ante la ciudadanía de lo que hago o dejo de hacer. Yo no soy una persona que me guste moverme en la porquería, soy una periodista que me merezco un respeto porque me lo he ganado después de muchos años”, continuaba la colaboradora de ‘CAD’