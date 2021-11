Ketty aprovechó la conexión con ‘CAD’ para cargar directamente contra Risto Mejide y ‘TEV’ que, según la periodista, ayer tendieron “una encerrona” al director de su periódico: “Me parece que yo no engaño a nadie, yo cuando hablo con una fuente la protejo, pero cuento lo que me dicen. No engaño a nadie, no le convenzo de que voy a tratar con sumo rigor su información y luego la destripo y saco carnaza para atacar a un medio y a una persona… y sorprenderla clavándole un puñal por la espalda”.