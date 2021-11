Ábalos niega la información de Ketty Garat sobre su supuesta "vida oscura" y anuncia que tomará medidas legales: "Lo que se ha dicho da asco"

Ketty Garat acusa a Ábalos de llevar una doble vida

"Los únicos restos que había en mi habitación son de comida"

"No he montado ninguna fiesta con mujeres", asegura

Según publicó el diario digital ‘The Objective’, el exministro José Luis Ábalos se “entregó a la vida nocturna, con fiestas y mujeres en plena pandemia”, razón por la cual Pedro Sánchez habría dejado de contar con él en la última remodelación

José Luis Ábalos ha visitado 'Todo es verdad' para dar la cara y responder sobre estas acusaciones. "Da asco esta información, es soez y muy zafia. Estoy mal acostumbrado porque llevo viviendo esto desde febrero de 2020. Seguramente es el precio que hay que pagar por dar la cara. La doy una vez más, no tengo ningún problema", comienza diciendo el ex ministro.

"Nunca sabré exactamente quién está dispuesto a asumir el precio, el coste está claro que lo pago yo. Es muy fácil seguir en el marco que te han instalado. Yo me he negado a hablar con este medio porque le iba a dar el relato. Cuanto yo dijera serviría para nutrir un relato preconcebido. Sé que estamos en una época de populismo de ultraderecha y es de donde viene esto", explica.

"¿Montaste alguna fiesta con mujeres?", le ha preguntado Risto directamente. "Soy muy clásico. No entiendo que quieren decir con ‘fiestas con mujeres’. ¿Qué no son mujeres normales? No he montado ninguna fiesta, exijo que se diga el nombre del parador y que se reclamen los daños que supuestamente provoqué", ha respondido él. "Y eso de que había restos de todo...Los únicos restos que yo reconozco son de comida, porque me tocaba cenar en los hoteles".

"Voy a tomar acciones legales por la vía penal, no por la vía civil que es mucho más fácil. Hay algo que no tolero, contra mí se puede hacer lo que sea, lo que no tolero es que afecte a terceros. Mi madre con 92 ve esto y le hace daño. A mis hijos también", anuncia el ex Ministro.

Ábalos niega que desatendiera su profesión y que estuviese siempre cansado por su "vida oscura". "Nunca he llegado tarde a un consejo de Ministros. Yo soy de los Ministros que menos ha faltado a un consejo. Una persona como yo, que tenía todo el día trabajo, y que me movía mucho, el despacho lo justo, mis jornadas eran larguísimas…Si eso a un ser humano no le cansa…Pero eso de que bostezaba es mentira. Si hay un vídeo autorizo que lo publiquen y las fotos, todo lo que tengan", dice.