Ábalos, sobre la información que asegura que financió sus vacaciones con dinero público: "Lo mío me lo pago yo"

Otro de los supuestos motivos que tuvo el PSOE para prescindir de Ábalos fueron los excesivos gastos del ex Ministro en cuestiones personales que justificaba con dinero público. Entre ellos, un viaje a Canarias para atender una "crisis humanitaria ", que alargó y que pasó junto a su familia.

Ábalos asegura en 'Todo es verdad' que la información que se ha dado es falsa. "Yo lo mío me lo pago yo. No pasé ningún gasto. El problema es que se los imputara a los demás. Pero si lo pago yo. ¿Dónde está el problema? ", pregunta.

Según el tabloide, el político excusaba los gatos en que su sueldo no le llegaba ya que tenía 5 hijos de 3 matrimonios. " Que mala intención de hablar de mis hijos . Demuestra el nivel de porquería que uno quiere introducir. ¿A qué viene decir cuantos hijos tengo?", explica.

Además, el ex ministro niega haber gastado dinero del partido en champagne y masajes: " Lo de la botella de champagne es mentira porque yo estaba con mis hijos y no tomo champagne con ellos. Era de otras personas, que tenían todo el derecho a tomarlo. El masaje costó 40 euros y lo pagué de mi bolsillo", deja claro.

El ex Ministro niega todo lo que Ketty Garat ha dicho sobre él: " Da asco esta información , es soez y muy zafia. Estoy mal acostumbrado porque llevo viviendo esto desde febrero de 2020. Seguramente es el precio que hay que pagar por dar la cara. La doy una vez más, no tengo ningún problema".

De la misma manera, José Luis Ábalos anuncia que tomará medidas legales. "Voy a tomar acciones legales por la vía penal, no por la vía civil que es mucho más fácil. Hay algo que no tolero, contra mí se puede hacer lo que sea, lo que no tolero es que afecte a terceros. Mi madre con 92 ve esto y le hace daño. A mis hijos también".