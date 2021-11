Risto responde a las acusaciones de "basura" y "cloaca" de Ketty Garat: "La diferencia entre tú y nosotros, es que nosotros hemos aportado la prueba"

Ketty Garat ha publicado un polémico reportaje sobre Ábalos en 'The Objective'

José Luis Ábalos estará este miércoles en el plató de 'Todo es mentira'

Ketty Garat arremetió contra Risto y el programa: “Me parece que yo no engaño a nadie, yo cuando hablo con una fuente la protejo, pero cuento lo que me dicen"

Ketty Garat ha hecho una investigación sobre José Luis Ábalos en 'The Objective', donde asegura que Pedro Sánchez echó al ministro por su "oscura y caótica" vida, y donde la periodista publica que Carmen Calvo fue la que dio la voz de alarma: "No podemos abolir la prostitución y mantenerlo como número tres".

La periodista saltó contra Risto en una conexión con Joaquín Prat en 'Cuatro al día', y cargó contra el presentador y el programa por tenderle una encerrona a Álvaro Nieto, directo de 'The Objective', "a mí, sinceramente, eso me parece basura, eso si es cloaca, cloaca informativa, una autentica cloaca… eso no es lo que hago yo”, afirmó.

“Lo que ha hecho él sí que es basura y cloaca”

"Perdonad que no responda directamente a una colaboradora porque no es mi función en este programa pero sí a unas acusaciones porque ponen en tela de juicio todo el trabajo de toda la gente que hace este programa, lógicamente ahí me tengo que plantar", ha afirmado Risto. Y ha continuado respondiendo a la colaboradora, "!que hemos hecho una encerrona, ¿qué está queriendo decir ahí Ketty Garat? ¿Qué hemos utilizado la vida privada de alguien para hacer una noticia? Mmm, a qué me suena Ketty Garat".

"Un beso Ketty Garat, te queremos"

"Según ella, hemos utilizado la vida privada de su director para montarle una encerrona y qué está haciendo ella con Ábalos", se ha preguntado Risto. "Sabes cuál es la diferencia Ketty Garat entre lo que has hecho tú y lo que estamos haciendo nosotros, que nosotros hemos aportado la prueba, la única prueba documental que ha habido en todo este proceso la ha aportado este programa. Un Whatsapp enviado por tu jefe José Luis Ábalos pidiéndole curro".