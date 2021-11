“Gente de mi entorno me decía que siguiese con esto, que en 15 días se acababa, que siguiese con la versión porque si no iba a quedar muy mal”, continuaba contando en exclusiva a ‘Cuatro al día’ Manel. “No me arrepiento de nada porque no tengo nada que arrepentirme”, decía Manel tras confirmar que no estuvo en coma.