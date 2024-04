El padre del joven asesinado en Halloween de 2022, indignado con la Ley del Menor: ''La sensación es que ampara al delincuente''

José Manuel explica cómo se enteró de lo ocurrido esa fatídica noche: ‘’Me llama Mamen por teléfono a las cuatro menos diez de la mañana y es la que me comenta que Jesús estaba caído en la puerta de casa. Pensaba que había bebido más de la cuenta porque él no bebía nunca. Cuando llegué a casa lo vi en el suelo y los sanitarios me dijeron que no podían hacer nada por su vida’’.

El padre de la víctima no ha podido entrar en el juicio y ha explicado el por qué: ‘’No me lo han permitido, se ha declarado a puerta cerrada, no se me ha justificado por escrito, pero somos personas de cumplir las normas y se nos he pedido que no intentemos entrar y me he quedado en la puerta. Considero que tengo el derecho a entrar y la obligación por mi hijo, pero no vamos a crear polémica por esto’’.