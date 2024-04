El padre de la niña con discapacidad que sufrió abusos sexuales por parte de un amigo de la familia: "Me dieron ganas de matarlo"

"¡Otra vez Simón mandándome un Whatsapp diciéndome que me quiere f***!" decía uno de los mensajes que interceptó el padre de la niña con una amiga y con el que termina descubriendo todo lo que hay detrás.

"Cuándo te enteras que tu mejor amigo quiere tener relaciones con tu hija con el problema que tiene, ¿a ti no te dieron ganas de darle dos tortazos? planteaba Nacho Abad al padre de Duna y él respondía: "No, me dieron ganas de matarlo".