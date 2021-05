" La libertad no es ser insolidario . No es ignorar que el virus mata. Si nos comportamos como si el virus no existiera igual tenemos que volver a la casilla de salida otra vez", explicó visiblemente molesto.

Carla Vallet, estudiante de 21 años: "Queremos salir y vivir todo lo que nos han quitado"

Carla insistió en su intervención en que se había visto privada de su libertad durante siete meses. "Yo expliqué que hace dos años empecé la universidad. Me hablaron como la mejor etapa. Yo no lo he vivido porque me han privado de ello por el covid. En el momento en que nos dicen que todo esto se acaba, el toque de queda que más nos privaba a los jóvenes, nosotros queremos salir a por ello y vivir todo lo que nos han quitado", se quejaba.