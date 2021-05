Joaquín Prat condena las aglomeraciones tras el fin del estado de alarma: "Nos jugamos la vida"

Las imágenes del primer fin de semana sin estado de alarma siguen causando polémica e impacto. Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Mallorca, Salamanca o Valencia fueron el escenario en el que miles de personas se aglomeraron celebrando el fin de las restricciones de sus comunidades dejando en evidencia que muchos no parecen ser conscientes de que todavía se sigue luchando contra el covid-19.

"La libertad no es ser insolidario. No es ignorar que el virus mata. Si nos comportamos como si el virus no existiera igual tenemos que volver a la casilla de salida otra vez. Nos jugamos la vida y muchas veces los efectos secundarios de haber tenido el coronavirus", explicaba.