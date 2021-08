Análisis de No More Heroes 3 para Switch: los héroes siempre vuelven

La tercera entrega de la galardonada saga de Suda51 llega a nintendo Switch

Irrealista, surrealista, irreverente, violento y, sobre todo, muy divertido

¿Creéis que los héroes existen? ¿Creéis que alguna vez existieron y ahora no tienen posibilidad de actuar? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho alguna vez cuando nos ponemos en las carnes de aquellos que están pasando por circunstancias injustas y que viven a diario terribles calamidades. Aunque también, debemos decir y como se indica en el refranero de internet en nuestro país que "todos los héroes no llevan capa" y ni mucho menos son de lo más correcto. Grasshopper Manufacture y la gran mano de Suda51 nos traen un juego memorable, un título que disfrutar de principio a fin y lleno de múltiples gags, diversión, sangre y sobre todo destinado a un público muy concreto.

Si os hablamos de Suda51 pueden venirse muchos términos, entre ellos violento, surrealista, humor negro e incorrecto. Para aquellos que no estén muy puestos en la materia, Goichi Suda es un auténtico experimentado en esto y nos ha brindado auténticas joyas a lo largo de los años como lo son Lolipop Chainsaw, donde una animadora y la cabeza de su novio deben eliminar zombis a golpe de motosierra o Killer is Dead donde su protagonista Mondo Zappa tiene que realizar un sinfín de asesinatos y aniquilar a múltiples enemigos. Pero si por algo trae muchos recuerdos es por el gran trabajo que ha realizado con No More Heroes, juego que hizo su debut en nuestro país en 2008 en Wii y que posteriormente llegaría a PlayStation 3, un título en el que utilizar los mandos con sensor de movimiento para controlar a Travis Touchdown, un joven asesino que tendrá que alzarse al puesto número uno de la UAA para saldar sus deudas.

No fue una casualidad que No More Heroes cosechará unas grandes ventas, Wii era una consola que estaba necesitada de un género mucho más adulto y que estaba muy bien cubierto durante esos tiempos por Manhunt 2 de Rockstar y MadWorld de Platinum Games. Pocos años después obtuvimos su secuela, No More Heroes 2: Desperate Struggle, que trajo más y mejor haciendo un buen uso del mando de Wii con grandes dosis de humor y salvajes combates. Hubo que esperar muchos años más para el enfrentamiento entre Travis y Badman, aunque con una puesta en escena diferente con beat'em up en vista aérea ambientado en un mundo de videojuegos. Fue una apuesta entretenida que contentó a los fans y que durante este año han visto ansiados sus deseos con un tercer capítulo de la saga.

Los héroes siempre vuelven

La historia de No More Heroes 3 continúa con los mismos derroteros mostrados en sus episodios anteriores, mucho surrealismo y carcajadas. Su trama nos traslada inicialmente al pasado, donde un niño ha encontrado a una criatura alienígena de corta edad que recibe el nombre de Fu, cuya intención es la de regresar a su casa. Ambos colaboran juntos durante la vida diaria del chico para crear un medio de transporte que pueda dirigirle a su planeta natal. Tras ser perseguidos por las autoridades conseguirán su objetivo no sin antes realizarle la promesa de regresar dentro de veinte años y reencontrarse. Mientras tanto, gracias a la tecnología utilizada en la nave de Fu nuestro terrícola para construir una gran empresa y alzar un buen capital de bienes.

Han pasado dos décadas y Fu ha regresado, pero no de la forma que esperábamos, de una forma adulta y con muchas ganas de guerra. Tras reunir a diez de los asesinos más peligrosos de cárceles intergalácticas se dedican a hacer pedazos todos los planetas que visitan por diversión. Ahora ha tocado el planeta Tierra, donde su promesa consiste junto a su amigo a de la infancia hacerse con el control de este. Santa Destroy es una de las ciudades que serán afectadas en primera instancia y donde Travis Touchdown, Beam Katana en mano, tendrá que volver a la UAA y hacerse con el puesto número 1 para derrotar a esta amenaza intergaláctica.

Jugablemente, No More Heroes 3 continúa siendo una auténtica locura en cuanto a sus combates. Contamos con acción en tercera persona donde dar rienda suelta a una experiencia de lo más violenta. El arma principal de Travis, como mencionábamos anteriormente, es su Beam Katana, con la que se atacará a diestro y siniestro haciendo uso de los Joy-Con o el mando Pro de Nintendo Switch. En este caso, al tratarse de un beat'em up, estamos frente a un auténtico machacabotones donde enfocarnos en un enemigo y pulsar repetidamente hasta acabar con su vida.

Se tienen dos tipos de ataque principalmente, uno más fuerte y lento y otro, al contrario, que goza de mayor rapidez, pero menos impacto en la barra de vitalidad enemiga. Por otra parte, puedes saltar, combinar ataques rápidos y lentos, esquivar y activar una secuencia a cámara lenta con la que aprovechar unos valiosos segundos e incluso ejecutar un auténtico finisher con el que desplazar hacia una dirección los Joy-Con o palancas de control se cercenarán miembros mediante un ataque especial.

Violencia, acción y memes

La Beam Katana es un arma de doble filo, goza de gran potencia, pero al mismo tiempo tiene que ser usada con mucha cabeza, dado que tiene una batería que se irá agotando a medida que se vaya utilizando. Esta tiene que ser recargada agitando el mando o mediante la palanca, dependiendo de la configuración que se use y proporcionar nuevamente su energía para funcionar. Esto es algo que tiene que ser tenido en cuenta desde un punto de vista estratégico ya que si usa sin cabeza puedes acabar sin batería en un punto crítico del combate, teniendo que recargar en una situación de peligro.

Os aconsejamos que siempre la mováis para aumentar su energía cuando no se encuentren enemigos por la zona o estén prácticamente sin vitalidad, esto garantizará no estar indefenso. Además de esta, Travis irá obteniendo más movimientos que desbloquear mediante el avance de la aventura, como ataques físicos que combinar mediante el uso del Death Glove, guante que se asemeja a los Joy-Con. A medida que vayan aniquilándose enemigos se ejecutará durante unos segundos una tragaperras capaz de dotar de habilidades extra durante unos segundos. El desbloqueo de nuevas habilidades se produce con la recopilación de las monedas conocidas como WESN, que irán desbloqueando más a través de un sencillo árbol.

Los modos de control tanto con los Joy-Con como con el mando pro de Nintendo Switch cuentan con una distribución de botones pareja pero sus principales diferencias las encontramos en sus sensores de movimiento. Durante los combates sentiremos que tenemos la Beam Katana en nuestro poder, agitándola para recargarla y orientándolos hacia los lados en los momentos que se ejecute un finisher. Los controles son precisos y responder de una manera adecuada, aunque sus funciones se antojan cortas teniendo en cuenta la variedad de acciones que Travis puede realizar en el campo de batalla. Sea como fuera, es un añadido muy divertido y aconsejable de utilizar, sobre todo con las cuerdas de seguridad para evitar que los mandos puedan caer al suelo o golpear cualquier superficie.

Travis conforme combate accede a la tragaperras mencionada anteriormente que le dota de habilidades como el modo Mustang, unos segundos de extrema violencia y en stop motion donde encadenar largas secuencias de combo que debilitarán en gran medida a cualquier rival. Una de sus principales novedades es la opción de transformarse en un auténtica Mecha al más puro estilo Evangelion o Gundam mediante el modo Genshin. Esta armadura le dota de un rayo láser que disparar a diestro y siniestro, así como unos potentes misiles. Es muy divertido utilizarla ya que lleva al extremo esta violencia, al mismo tiempoq ue propone algunas secuencias en las que transportarnos al espacio y combatir contra mechas y criaturas de grandes dimensiones. Como podéis comprobar No More Heroes 3 posee una gran variedad de niveles y modalidades, por lo que no hay hueco para el aburrimiento y ni un sólo respiro.

Uno de los principales problemas del que vuelve a pecar el título es de sus ciudades, Santa Destroy y múltiples de las prefecturas que irán visitándose a lo largo de la aventura se encuentran totalmente vacías de vida, siendo auténticos desiertos y con contados elementos con los que interactuar. Es una lástima ya que esto rompe con un conjunto que en términos de combate es espectacular y da un auténtico bajón tras salir a explorar estos desérticos lugares. Eso sí, a su favor destacamos la gran variedad de objetivos y misiones que realizar ayudando a sus habitantes como eliminar oleadas de enemigos, combatir en unas condiciones concretas, exterminar escorpiones de las calles, desatascar WC o comer sushi para recuperar vida entre otras. Son muchaslas actividades realizables que dan una gran variedad al mismo tiempo que se recorren estas calles a gran velocidad con la moto de Travis.

Una de cal y otra de arena

En materia técnica, No More Heroes 3 proporciona una de cal y otra de arena en sus gráficos. En sus combates gozamos de 60 frames por segundo y una gran fluidez, con animaciones correctas y realistas además de no dar ni un sólo respiro al jugador tanto en jefes como peleas por oleadas. En estos, los escenarios lógicamente son de unas dimensiones reducidas pero lo justas para dar rienda suelta a pelear y usar todas las habilidades.

Por el contrario, todo esto se desvanece cuando salimos a la ciudad, descendiendo su rendimiento a 30 FPS con bajones frecuentes, alguna que otra ralentización en casos puntuales y dando unos escenarios totalmente vacíos. No se encuentra presencia de personajes con los que interactuar, en muchas ocasiones al impactar con un objeto se desvanece a los pocos segundos e incluso se tiene la aparición de fadig en sus fondos. Sus sombras son correctas en peleas, todo lo contrario, en ciudad mostrándose dentadas e irrealistas. Son dos caras de una moneda, teniendo todo su realismo eficiencia gráfica en combates y teniendo un bajón técnico en entornos abiertos en los que tendría que haberse puesto más la carne en el asador.

Su banda sonora continúa siendo otro de los mejores aspectos del título, luciendo una gran cantidad de temas que sumergen de lleno en el combate y en las diversas situaciones del título. Su doblaje es una auténtica joya, al igual que las líneas que se han escrito en su guión, proporcionando situaciones de lo más disparatadas y surrealistas. Es un juego cargado de homenajes y referencias a la cultura geek y de los ochenta y noventa, por lo que no será extraño encontrar algunas a sagas como Ultraman, Gundam o cómics de Marvel entre muchas otras. También tienen cabida otras más innovadoras como el servicio de streaming Netflix al que se parodia en muchas ocasiones, los podcast y videovlogs o incluso las criptomonedas y la minería de estas. Estas son solo unas pocas y de las cuales os animamos a descubrir con el paso de las horas de la aventura.

En definitiva...

No More Heroes 3 es genial, muy divertido y sobre todo un juego con el que descargar adrenalina en un entorno geek y apto para aquellos que busquen grandes dosis de violencia y humor negro. Grasshopper Manufacture, encabezado por SUDA51, lo ha vuelto a hacer y de la manera que mejor saben. Irrealista, surrealista, irreverente, violento, divertido... muchos son los términos que podemos usar en esta tercera entrega que trae lo mejor de Travis Touchdown. Con una historia que engancha desde el primer momento, mecánicas de combate adictivas y mucho que hacer entres prácticamente dos decenas de horas en las que convertirte en el número 1 de la UAA y liberar a la humanidad de esta invasión alienígena.