Análisis de Foreclosed: Una odisea ciberpunk con muchos puntos que pulir

Muchos son los videojuegos que se han inspirado en los universos ciberpunk durante estos últimos años para plantear sus ideas, videojuegos y mundos en los que recorrer grandes aventuras. Sin ir más lejos, uno de los casos más sonados en la actualidad ha sido el de Cyberpunk 2077 , título que estuvo lastrado por los bugs y una campaña de devoluciones a sus espaldas y que, en estos momentos, tras muchas actualizaciones es un título perfectamente jugable. Otros como Deus Ex: Mankind Divided y su recorrido en esta franquicia hacen patente que estos universos distópicos están muy de moda y pueden dar muchas alegrías a los jugadores.

El último en subirse al carro ha sido la obra de Antab Studio , que bajo el sello de Merge Games en nuestro país, lanza Foreclosed . Un videojuego totalmente independiente en el que la desarrolladora trae ideas al género que se quedan algo justas en el camino, que no han sido explotadas todo lo eficientemente que se esperaban y sobre todo acción, mucha acción. Antab Studio es una desarrolladora que, si bien ya tiene varios juegos en su haber, no han sido de lo más conocidos, teniendo algunos como Gridd y su secuela Gridd 2 así como el reinicio ochentero bajo el subtítulo Retroenhanced. Quizás uno de los más interesantes y con cartel sería Amniotic, lanzado en Xbox 360 y con la premisa de eliminar microbios en un shooter para uno o dos jugadores.

La aventura nos trasladará a la piel de Evan Kapnos, nuestro protagonista y que dirigiremos a lo largo y ancho de este mundo distópico y que se encuentra trabajando en una gran corporación que gobierna este mundo y muchos de sus aspectos. Un ciudadano completamente normal que entrará de lleno en una auténtica trama de corrupción y tecnología que le hará enfrentarse a varias de las más inteligentes y poderosas. Estos se encuentran jugando con la población a través de una serie de implantes que funcionan como el firmware de un teléfono móvil o una consola de videojuegos , que irán actualizándose a voluntad de estas personas. De esta manera, puedes tener una mayor fuerza o inteligencia, por contra ser más débil o no ser tan capaz como otros seres. Sin comerlo ni beberlo estas personas le perseguirán sin razón aparente y con el único objetivo de acabar con su vida. Descubrir que se esconde detrás de esta misteriosa corporación y explorar los límites de su cuerpo son las principales características de esta aventura.

Lo interesante viene en cuanto a sus mecánicas jugables, siendo Foreclosed un título realmente descompensado entre ellos y que no han terminado de explotarse. Contamos con una acción en tercera persona a través de la que desplazarse con libertad por unos entornos que si bien no son muy amplios sí que permiten plantear tus estrategias de combate e infiltrarte. Sus movimientos de combate son limitados, tan limitados que únicamente encontramos dos : el asesinato con sigilo compuesto en una llave que acabará con la vida del enemigo al atacarle por la espalda y una segunda con la que rodar por el suelo para esquivar balazos enemigos. Controlar a Evan es sencillo puesto que tiene dos modos de movimiento, el primero consistente en correr y uno segundo de infiltración, siendo este bastante interesante.

Como supongo que estaréis pensando, Foreclosed permite pasar las fases del juego de dos formas: ya sea a tiro limpio y acabando con todo bicho viviente que se cruce por tu camino u optando por el sigilo. El primero de estos no se aleja demasiado de cualquier título de acción en tercera persona, con la posibilidad de utilizar un arma a larga distancia. El segundo nos ha recordado en ciertos puntos y guardando mucho las distancias a lo ofrecido en Metal Gear Solid, ayudándonos de los objetos como cajas o paredes para esconderse y esperar el momento adecuado y acechar al enemigo. Siguiendo la tónica del título, continúa siendo muy limitado y no pasamos de la única acción de agachar a Evan. Muchos jugadores echarán de menos mecánicas como un sistema de coberturas o al menos algo similar, pero esto es algo que no encontraremos, siendo algunas partes del título más que frustrantes.