Sky: Niños de la Luz lanza su nueva temporada junto al Principito

El mes pasado, el juego superó los 100 millones de descargas desde su lanzamiento en la App Store de Apple en julio de 2019. El equipo espera que Sky siga creciendo tras su reciente lanzamiento en Nintendo Switch y la llegada del juego cruzado también en dispositivos móviles. Con la compasión, la amistad y el altruismo como elementos centrales de Sky, la novedosa experiencia del juego ha sido aclamada por la crítica y ha recibido numerosos premios. Ha sido galardonado con premios como el iPhone Game of the Year 2019 de Apple y el Design Award 2020 de Apple, así como con premios en los SXSW Awards 2020, los Game Developers Choice Awards 2020, el Best Indie Game of 2020 de Google Play Store y los Webby Awards 2020 y 2021, entre otros.