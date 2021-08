Asterix & Obelix: Slap Them All! se lanzará el 25 de noviembre en consolas

Microids ha anunciado la fecha de lanzamiento de Asterix & Obelix: Slap Them All! y lo ha hecho lanzando un nuevo tráiler. Los famosos galos volverán el 25 de noviembre de 2021 a Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One en un beat'em up con un toque muy clásico. Una gran oportunidad para que los jugadores de todas las edades vuelvan a visitar los lugares emblemáticos del cómic, como la campiña de la Galia, Egipto e incluso España.

Asterix & Obelix: Slap them All! llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One con varias ediciones: una Edición Limitada (Asterix & Obelix: Slap them All! con caja de edición limitada, un llavero, dos hojas de pegatinas tres litografías) y una Edición Coleccionista (con Asterix & Obelix: Slap them All! con caja de edición limitada, una figura de 27 cm, un llavero, dos hojas de pegatinas y tres litografías.