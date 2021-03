Asterix & Obelix: Slap Them: un beat'em up de los famosos galos que llegará en otoño

Los famosos galos Astérix y Obélix regresan este otoño con un nuevo videojuego , pero esta vez abandonan las 3D en las que les hemos disfrutado últimamente, como en Astérix & Obélix XXL: Romastered , para volver a la esencia más clásica de los beat'em upo de los 90 . La nueva aventura para abofetear romanos sin parar llegará este otoño para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch y será compatible con PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Asterix & Obelix: Slap Them All viene en forma de beat'em up en 2D, con lo mejor del universo creado por René Goscinny y Albert Uderzo. Además ya se ha desvelado el primer vídeo donde podrás ver toda la acción: ¡Prepárate para abofetear a izquierda y derecha antes de que el cielo caiga sobre tu cabeza!