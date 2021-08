Análisis de Pile Up! Box by Box: ¡la caja, la caja!

Este divertido juego familiar de apilar cajas llega a las consolas de sobremesa

Minijuegos y mucha diversión en cooperativo local o multijugador online

No son muchos los videojuegos que en la actualidad apuestan por un multijugador local y aventuras para toda la familia. Pile Up! Box by Box es un videojuego que ha querido reunir algunas de las características esenciales que en los títulos de antaño y no tan antaño reunían a la familia para jugar. Una premisa sencilla de aprender, controles de lo más accesibles y sobre todo una aventura que enganche y que compartir tanto con padres como con hijos en consolas.

El título desarrollado por Seed By Seed ya había sido lanzado en PC durante el mes de marzo y menos de medio año después debuta en consolas de sobremesa, llegando concretamente a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. El estudio francés trae una aventura en tres dimensiones con una premisa que, si bien no destaca por ser algo totalmente novedoso e innovador, es entretenido y permite a cualquier tipo de jugador hacerse con los mandos y disfrutar de este entretenido plataformas en tres dimensiones.

Apila cajas, descubre… ¡y a la aventura!

Tal como su propio nombre indica estamos ante un juego en el que manejar cajas y como sabemos la clase de lectores y personas que sois, por supuesto son recicladas. Estas tienen la misión esencial de recuperar todo el color y esplendor de una paradisíaca e idílica isla en la que habitan junto a numerosos seres recreados de cartón. Una familia de ranas, ardillas o unos pájaros que regentan un teatro son algunos de los protagonistas a los que habrá que ayudar y resolver sus problemas. ¿Cómo podremos ayudarles? De una forma muy sencilla, apilar cajas y usar los poderes que se ocultan dentro de estas. ¿Listos para ayudar a estos simpáticos lugareños?

Uno de los principales atractivos, ya sea para aquellos que tengan un factor nostalgia por las tres dimensiones o busquen un juego sencillo con el que jugar en familia, este es el más adecuado sobre todo junto a los más pequeños de la casa. Si por algo destaca es por la sencillez a la hora de ponerse a los mandos, teniendo únicamente un par de botones con los que interactuar para saltar, realizar algún que otro movimiento y desplazarse por el mapeado. Todo esto, junto a un mundo colorido, lleno de vida y con una puesta en escena intuitiva hacen que Pile Up! Box by Box entretenga, aunque no resulte realmente desafiante.

Mover una caja por un escenario parecería algo extremadamente sencillo a simple vista, pero esto es algo que aumenta en diversión cuando lo hacemos acompañados de varios jugadores, pudiendo entrar en pantalla hasta cuatro al mismo tiempo a través de su multijugador local. Cada caja tiene opciones de personalización mediante skins, teniendo algunas muy divertidas basadas en el increíble Hulk o convirtiendo a estos amigos cúbicos en televisores. Estos simpáticos personajes a su ver pueden ejecutar un pequeño salto y coger otras cajas para apilarlas, resolviendo al mismo tiempo puzles y cooperando con la finalidad de salir victoriosos de estos niveles.

Cajas variadas y con muchas utilidades

Podemos utilizar muchos tipos de estos cubos para dar un poco más de variedad a la partida. La primera de ellas es una de cartón, la más básica y cuya finalidad es la de ser apilada y llegar a sitios más altos. Por otro lado, se tienen otras como una que guarda parecido con las ranas y que junto a su lengua transportará aquellas más lejanas, una que hace las veces de cohete y propulsarse en el aire durante unos segundos, un trampolín con el que saltar más alto y otra que hace de manguera con la que apagar fuegos. Como veis, muchas son las que se encuentran disponibles y tienen que ser combinadas a lo largo de las cuatro fases de las que dispone el juego. Esta tarea se complica ya que hay zonas en las que desaparecerán y no podrán ser llevadas con total libertad, limitando a un número concreto y dotando a los puzles de una mayor dificultad.

Como os habréis dado cuenta, no se cuenta con ningún enemigo al que hacer frente y lo único con lo que habrá que luchar serán los propios puzles. Estos no son demasiado exigentes, por lo que si eres un jugador experimentado en este tipo de títulos no te supondrá un gran desafío pasar las fases. Estas se dividen en cuatro zonas temáticas bien diferenciadas en sus estéticas, llevando a una playa, un cine, un bosque y un teatro. En ellas se siempre se encontrará a un personaje que de una u otra forma necesitará nuestra ayuda. Dentro los mundos también habrá un sinfín de cajas de color amarillo que hacen las veces de moneda y que cambiar por más skins para el personaje. También existen una serie de tuercas que una vez reunidas un buen número de estas abrirán puertas con zonas bonus y monedas, además de una serie de máquinas recreativas que se esconden en estos lugares y que desbloquean minijuegos que posteriormente jugar en multijugador.

Colorista y llamativo

Estos últimos son tópicos, pero bastante entretenidos, teniendo la posibilidad de disfrutar partidas a las tres en raya, baloncesto o fútbol entre otros. Como estaréis pensando, sí, también modalidad multijugador con hasta cuatro jugadores. Los escenarios cuentan con una buena extensión para dar rienda suelta a esta experiencia cooperativa y más tratándose de un desarrollo independiente. Introduce muchos lugares ocultos y recovecos con secretos que hallar y puzles ingeniosos que resolver de forma lógica e intuitiva. El hecho de haberlas tematizadas otorga la suficiente variedad para jugar durante horas, alrededor de unas cinco para finalizar los niveles por primera vez y alargándose un poco más si se quieren desbloquear todos los contenidos disponibles.

En lo técnico resulta curiosa la influencia que han tenido con títulos como Tearaway, siendo una de sus señas de identidad el reciclaje y ver como sus entornos aprovechan de forma notable el cartón, dando estampas muy creativas. En lo sonoro contamos con una serie de melodías que cumplen sin grandes alardes, dando unos ritmos que ambientan de forma correcta estos lugares y sin sobresalir demasiado. Destacaremos los graciosos sonidos que realizan sus personajes a la hora de comunicarse, algo que probablemente encandilarán a los más pequeños de la casa.

En definitiva...