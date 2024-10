Máxima preocupación por la desaparición de una persona del público de 'Demos: el gran sondeo': ''No la localizamos desde anoche''

Ana Francisco , reportera del programa, da la última hora desde el plató de 'Demos': ''Es un día que está siendo realmente difícil porque parecía evidente pensar que con 300 personas iba a haber afectados y sí que los hay, hay mucha gente que no va a poder venir esta noche, pero Risto creo que te voy a decir algo que es posible que todavía no te hayan comunicado porque estás haciendo otro programa en directo''.

La reportera ha explicado detalladamente que el equipo de 'Demos' no encuentra a una persona que iba a participar en el programa: ''La preocupación es máxima porque no localizamos a una persona del público. Se le llamó anoche por teléfono, no o cogió y desde ese momento su teléfono no ha vuelto a dar señal. Estamos todos cruzando los dedos para que sea un problema de red y que ella se encuentre bien''.