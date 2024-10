El grito de socorro en las redes sociales y los medios de los afectados por la DANA: "No podremos aguantar"

Las redes sociales se convirtieron en un grito de socorro por el que muchos pidieron auxilio

"Como nos arrastre este vehículo, no tenemos de dónde salvarnos", dijo uno de los afectados en la radio

La Ciudad de la Justicia de Valencia, morgue improvisada para las víctimas de la peor DANA del siglo

Los medios de comunicación y redes sociales han jugado un papel clave en las últimas horas. Para muchas personas incomunicadas ha sido la única forma de pedir ayuda en medio de una DANA que ha causado innumerables destrozos y que ya se ha cobrado la vida de 70 personas. Esther es una de las afectadas. Ella es vecina de El Castellar y ha estado toda la noche en vela vigilando la altura del agua. Se emociona tanto recordando esos duros momentos que ni le salen las palabras, según informa Diego Arce.

La catástrofe fue retransmitida por radio. Muchos desesperados acudieron para pedir ayuda. “Estamos ocho personas subidas a un camión cisterna. Estamos empapados, sin comida y agua. Como nos arrastre este vehículo, no tenemos de dónde salvarnos. Hay muchísima gente atrapada encima de los tejados. Hagan el favor. El 112 no va, no podremos aguantar más”, indicó un testimonio a ‘Cadena Ser’.

“Mi hermano llamó a mi madre para despedirse”, cuenta una de las afectadas

La DANA que ha sacudido a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ha sido la peor en todo el siglo. Las riadas y las inundaciones han sorprendido a muchos. El servicio de Emergencias 112 se colapsó y muchos optaron por acudir a los medios y las redes sociales para pedir ayuda. Una mujer ha explicado la desesperación que han vivido con la desaparición de su hermano: “Mi madre estaba preocupada, llorando y con muchísima ansiedad. Nos llamó a mí y a mi marido porque mi hermano le había llamado para despedirse”. Al final, dio señales de vida y la historia acabó con un buen final.

Otros pasaron nueve horas atrapados en la carretera. “Había personas andando y corriendo en contra de la dirección de la autovía. Gente que estaba conmigo y que ha tardado un minuto más, no han podido llegar y han tenido que echar marcha atrás”, describe otro de los afectados. Las redes sociales se convirtieron en un grito de socorro por el que muchos pidieron auxilio ante una DANA histórica.

Los familiares de las personas desaparecidas siguen pidiendo ayuda

“La última vez que hablé con mi hijo fue anoche, me contó que el agua le llegaba a la cintura y ya no me ha vuelto a contestar”, relata una mujer entre lágrimas. Los familiares de las personas desaparecidas siguen desesperadas tras no tener noticias de sus seres queridos.

“No hago más que preguntar y preguntar y no me dicen nada. Solo me dicen que me conecte con Benetússer y llamo y llamo, pero no me contestan”, añade la mujer que, junto a otros familiares, estaba esta mañana en un lado del río Túria frente a la pedanía de la Torre.