Patxi Salinas, sobre su dúo musical con Luis De la Fuente en la fiesta de la Eurocopa: "Fue improvisado"

El amigo de Luis de la Fuente y exjugador entraba en directo y comenzaba refiriéndose al momento en el que se puso a cantar con el seleccionador y decía: "Fue improvisado, es más, el mister no sabía ni que estaba yo, era una sorpresa". Además, señalaba, que menos mal que cuando preguntaron a De la Fuente por sus amigos le nombró, porque si no, no hubiera salido, decía Patxi entre risas.