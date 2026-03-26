Así ayudan los perros guía y lo que debes saber sobre esterilizar a tu gato

cuatro.com 26 MAR 2026 - 10:02h.

Los perros guía están entrenados para evitar obstáculos, marcar referencias y proteger a la persona incluso en situaciones de riesgo

La desobediencia inteligente permite al perro no obedecer una orden si detecta peligro para su usuario

La esterilización en gatos antes de los 6 meses es obligatoria para evitar la superpoblación y el abandono

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¿Cómo ayudan los perros guía en el día a día?

Los perros guía ayudan a personas con algún tipo de dificultad visual o problemas de ceguera, convirtiéndose en un apoyo fundamental en su día a día. Están entrenados en la línea recta, es decir, aprenden a avanzar evitando obstáculos para que la persona no se choque con ellos y pueda moverse con mayor seguridad.

Pero su trabajo no se queda ahí. También tienen habilidades que marcan la diferencia en situaciones cotidianas, como marcar bordillos o encontrar puertas, facilitando así la movilidad en la calle o en cualquier entorno.

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Además, cuentan con una capacidad muy especial llamada desobediencia inteligente. Por ejemplo, cuando llegan a un cruce, el perro puede indicar que se puede cruzar, pero si la persona le da la orden de avanzar y viene un coche, no obedecerá, ya que hacerlo sería peligroso. Es su forma de proteger a la persona.

Si alguna vez te cruzas con una persona que va con su perro guía, recuerda algo importante: no lo toques ni lo distraigas, porque está trabajando. Estos perros salvan vidas y, para quienes los acompañan, son auténticos ángeles de la guarda.

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Esterilización en gatos: lo que debes tener en cuenta

La ley de bienestar animal establece la esterilización como uno de los requisitos para los animales de compañía, aunque es importante diferenciar entre perros y gatos.

En el caso de los gatos, deben estar esterilizados antes de los 6 meses. Esto es clave porque cuando se produce el abandono, tiene implicaciones muy fuertes en la superpoblación de gatos comunitarios.

En cambio, en el caso de los perros, se permite seguir criando, siempre que los titulares estén inscritos en un registro de cuidadores de animales de compañía.

Los perros guía nos enseñan lo importantes que son los animales en nuestra vida, y cuidar de nuestros gatos con la esterilización es otra forma de protegerlos y quererlos.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.