Llega Iumiuky Veterinaria, un formato mensual para ponerte al día con la salud de tu mascota

cuatro.com 20 ENE 2026 - 12:08h.

IUMIUKY Veterinaria se emitirá en Cuatro una vez al mes.

Compartir







Los animales de compañía ocupan un lugar principal en nuestras vidas y nuestros hogares, por eso, nuestras mascotas merecen todos nuestros cuidados y atención. Buscando mejorar su calidad de vida, nace IUMIUKY Veterinaria, un programa de televisión que se emitirá una vez al mes con consejos y recomendaciones de profesionales del sector.

¡La salud de tu mascota no es un juego!

¿Te gustaría profundizar aún más en este campo?

En Iumiuky Veterinaria hemos puesto en marcha el Curso de Auxiliar Clínico de Veterinaria. Dirigido a aquellas personas que desean de hacer del cuidado de los animales su profesión.