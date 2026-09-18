'Cuarto Milenio' estrena 'Mejor no saberlo', la misteriosa y nueva sección de Enrique de Vicente: el domingo, a las 21:15h
El domingo, a las 21:15h, un nuevo programa de 'Cuarto Milenio' con el estreno de una nueva sección
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Veintidós temporadas dan para mucho, pero siempre se puede innovar más. Por ello, Iker Jiménez estrena una nueva sección en esta temporada 22 de 'Cuarto Milenio': "Siempre intentamos sorprenderles. En veintidós años ha habido cientos de secciones", desvela Iker al respecto.
Para preparar las novedades de la temporada, Iker Jiménez habló con Enrique de Vicente y este le dijo "voy a hablar de temas". El conductor de 'La Nave del misterio' le preguntó que cuáles y su respuesta fue la siguiente: "Mejor no saberlo". Y este será el nombre de la nueva sección.
¿De qué nos hablará Enrique de Vicente en esta nueva y misteriosa sección de 'Cuarto Milenio'? ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión? Lo descubriremos este domingo día 20 de septiembre a partir de las 21:15 horas en Cuatro.