Cuarto Milenio 18 SEP 2026 - 13:57h.

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Veintidós temporadas dan para mucho, pero siempre se puede innovar más. Por ello, Iker Jiménez estrena una nueva sección en esta temporada 22 de 'Cuarto Milenio': "Siempre intentamos sorprenderles. En veintidós años ha habido cientos de secciones", desvela Iker al respecto.

Para preparar las novedades de la temporada, Iker Jiménez habló con Enrique de Vicente y este le dijo "voy a hablar de temas". El conductor de 'La Nave del misterio' le preguntó que cuáles y su respuesta fue la siguiente: "Mejor no saberlo". Y este será el nombre de la nueva sección.

¿De qué nos hablará Enrique de Vicente en esta nueva y misteriosa sección de 'Cuarto Milenio'? ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión? Lo descubriremos este domingo día 20 de septiembre a partir de las 21:15 horas en Cuatro.