First Dates Madrid, 18 AGO 2026 - 01:00h.

Disfruta de este momentazo de Paola y Gabriel en su cita en 'First Dates'

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Paola, una recepcionista de 35 años, llega a 'First Dates' abierta a conocer a una persona "tranquila, estable, inteligente y divertida". ¿Será ese Gabriel? De primeras, ambos tienen algo en común: su procedencia ya que los dos nacieron en Venezuela.

La primera impresión no ha cumplido con sus expectativas, pero quién sabe si conociéndose más en profundidad se puede encender la chispa del amor. Puedes descubrirlo tú mismo en su cita completa:

Paola toma la tajante decisión de concluir la cita

Gabriel ha intentado adivinar la talla de sujetador de su cita como si se dedicara a la topografía anatómica, una habilidad que no ha sentado demasiado bien a Paola.

Este suceso, sumado a las preguntas que se han hecho durante la cena para conocerse más en profundidad han ido enfriando a la soltera hasta el punto de explotar cuando no ha logrado entender por qué su cita se había apuntado al programa: "Ya me estoy dando cuenta que la cita no está marchando por ningún lado y que, tan incómoda estoy yo, como lo está él".

No es hasta que el soltero le pregunta si quiere saber algo más de él cuando Paola toma una tajante decisión: "A mí se me ha súper cortado el rollo".

En la decisión final es totalmente sincera y le confiesa a su cita que lo ha pasado "mal" durante la cena. "Muy incómodo, la verdad", señala.

"Te pido disculpas si te causó mucho ruido. Si te causó incomodidad el hecho de que te haya preguntado si tienes las 'boobies' operadas, lo siento, pero era más bien para adentrarnos en el tema más íntimo", se justifica el soltero.

Paola trata de trasladar esa situación poniéndole un ejemplo que le pudiese incomodar a él, pero lo logran comprenderse. Razón por la cual acaban tomando su decisión final, separando así sus caminos.