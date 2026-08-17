La cita entre Fran y Noelia iba bien... hasta que lo fastidió una cobra
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La cita entre Fran y Noelia en 'First Dates' parecía ir muy bien hasta que ha sucedido algo que ha roto con toda la magia y todo el buen feeling que había entre ambos. La pareja ha entrado en un reservado para tener algo más de intimidad y allí abren uno de los papelitos que les propone darse un beso "como si fuera el fin del mundo". Fran está dispuesto, pero ella se niega en rotundo.
Noelia propone darse dos besos y el hecho de que ella haya rechazado un beso (una cobra en toda regla) no le ha sentado nada bien a Fran. Y es que, cuando ella se ha levantado a bailar, él no le ha seguido el rollo alegando haberse "quedado a cuadros" y "frío" por lo que acababa de suceder entre ambos: "El hecho de que no quisiera entrar en el juego me ha sorprendido un poco".
"Me ha bloqueado un poco porque pensaba que llevábamos una cita correcta y pensaba que todo iba encaminado. Ha sido como un portazo en la cama", insiste Fran. Por su parte, Noelia se ha percatado que a Fran no le ha sentado nada bien esta especie de cobra y se lo ha notado en su cara: "Se ha picado porque no le he dado el beso, pero eso también lo tendría que respetar él".
La decisión final de Noelia y Fran en 'First Dates'
Tras este jarro de agua fría, tocaba tomar una decisión final: ¿Quieren tener una segunda cita? Fran es el primero en responder: "Te soy sincero. En un principio, pensaba decir que no. Aunque la cita ha ido muy bien, me ha sentado como un portazo en la cara el juego, por eso me he sentido luego un poco bloqueado. Aunque sí que es cierto que, si quieres, podemos tener una segunda cita y ver qué pasa".
A pesar del enfado, Fran quiere tener una segunda cita, pero el hecho de que se haya enfadado tanto, no le ha gustado nada a Noelia, por eso decide lo siguiente: "Yo no tendría una segunda cita por el hecho del juego, que, a ver, por ejemplo, si tú me hubieras dicho que no yo lo hubiera respetado, pero es como que te has picado". Fran reconoce que sí, que es algo que no le ha sentado nada bien lo sucedido en el reservado minutos antes. Finalmente, no ha habido match.