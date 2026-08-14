La madre de David conoce a Isabel antes que su hijo: “Me ha parecido una buena niña”

First Dates 14 AGO 2026 - 23:00h.

Isabel se lleva el visto bueno de la madre de David tras un inesperado interrogatorio

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David llega a ‘First Dates’ acompañado por su madre, Mercedes, que está deseando que su hijo encuentre pareja de una vez: “A ver si encuentra de verdad pareja y por lo menos puede salir y disfrutar de todo lo que no disfruta estando solo, que encuentre el amor y a mí me deje tranquila”.

El soltero reconoce que le cuesta relacionarse y encontrar pareja: “Soy un poco tímido, me cuesta socializar, encontrar pareja también”. Su deseo es encontrar a alguien con quien viajar, salir y disfrutar de la vida.

Mercedes tiene muy claro cómo quiere que sea la mujer que conquiste a su hijo: “Que sea una chavala simpática, agradable, que le guste el manga como a él”, explica. Además, aprovecha para darle un último consejo antes de que conozca a su cita: “Sobre todo que no sea una descarada de estas que se ríen de ti, eso nada. Ten buen ojo porque tiene que ser una buena chica”.

Isabel, tras conocer a la madre de su cita: "Me ha parecido bonito, aunque impone mucho"

Pero Mercedes no se limita a acompañar a su hijo al restaurante. La madre se queda sola para conocer a Isabel antes que él y comienza a hacerle preguntas para descubrir cómo es. Isabel entra en el restaurante pensando que se trata de otra entrevistadora porque todavía no ha visto a Carlos Sobera: “Como no he visto a Sobera he pensado que a lo mejor era otra entrevistadora”. Cuando Mercedes le revela quién es realmente, la joven se sorprende: “No había conocido a la madre de ningún chico con los que he estado. Me ha parecido bonito, aunque impone mucho”.

Después de conocerla, Mercedes da su visto bueno a la cita de su hijo y se queda muy tranquila con Isabel. La madre considera que la joven es una persona en la que se puede confiar y destaca especialmente su educación: “Me ha transmitido que es una chavala majísima en la que se puede confiar, que es respetuosa”. Su conclusión es clara: “Me ha parecido una muy buena niña”.