El motivo por el que dos solteros deciden no continuar conociéndose románticamente: “¡Somos hermanas!”
Ismi y Álvaro no encuentran el amor, pero sí una amistad con la que seguir compartiendo fiestas y confidencias
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Ismi y Álvaro se van conociendo durante su cita y, poco a poco, descubren que tienen muchas cosas en común. La conexión entre ambos es evidente, aunque pronto se dan cuenta de que tanta similitud puede ser un problema a la hora de tener una relación romántica. Ismi lo tiene claro: “Yo creo que tú y yo somos demasiado hermanas”, una opinión que Álvaro también comparte.
Las coincidencias entre ambos llegan incluso al terreno más íntimo. Ismi descubre que tienen el mismo rol sexual y considera que eso hace todavía más difícil que pueda surgir algo entre ellos: “Tiene el mismo rol sexual que yo, hemos coincidido, pues entonces en la cama podemos pintarnos, ver qué outfit nos ponemos para irnos de fiesta, pero nada más”.
Ismi: "No tendría una segunda cita con él en plan romántico pero obviamente me iría de fiesta contigo a una discoteca”
Ismi decide enseñarle a Álvaro una canción suya que acaba de salir y quiere conocer su opinión. Los dos terminan bailando juntos al ritmo del tema e Ismi tiene claro que hay un plan que podrían compartir fuera del restaurante: “Tenemos que salir de fiesta juntos”. Álvaro también disfruta de la canción y no duda en reconocerle que está “muy chula”.
Llega el momento de decidir si quieren volver a verse y ambos coinciden en que no lo harían desde un punto de vista romántico. Ismi explica que sí saldría de fiesta con él porque le ha caído genial: “No tendría una segunda cita con él en plan romántico pero obviamente me iría de fiesta contigo a una discoteca”. Álvaro está completamente de acuerdo y resume su conexión con una frase: “No tendría una segunda cita porque somos hermanas”.