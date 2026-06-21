Cuarto Milenio 21 JUN 2026 - 22:47h.

El escritor Javier Sierra y el periodista Enrique de Vicente analizan en 'Cuarto milenio' los últimos hallazgos del yacimiento de Karahan Tepe, en Turquía

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El yacimiento de Karahan Tepe, en Turquía, es uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes del mundo conocido. Este yacimiento fue descubierto en el año 1997 por el investigador turco Bahattin Çelik y en las excavaciones, que comenzaron en año 2019, han descubierto restos que, en palabras de los expertos, suponen una revolución cognitiva: “Estamos ante el primer rostro humano esculpido de la humanidad”, explica Javier Sierra.

Las pruebas datan estos sorprendentes restos entre los años 9.500 y 10.000 a.C. en la región de los Montes Tektek, a unos 50 km al este de Göbekli Tepe, su yacimiento hermano.

Recientemente se ha desenterrado el primer pilar en forma de T con un rostro humano tallado, una figura con ojos hundidos, nariz recta y pómulos afilados que Javier Sierra y Enrique de Vicente analizan en ‘Cuarto milenio’.

Las teorías de Javier Sierra y Enrique de Vicente

El escritor Javier Sierra tiene una idea sobre lo que ese misterioso ser en forma de T podría representar: “Podrían ser personajes sacrificados o venerados, pero también dioses, los primeros dioses de la humanidad”.

Para Enrique de Vicente, que visitó la zona el pasado verano, el hallazgo es revolucionario: “En esas cuevas hay restos datados de hace cerca de un millón de años, pero los últimos hallazgos rompen todos los esquemas. Esos restos tienen un arte infinitamente más precioso que Stonehenge, es una biblioteca en piedra, contiene mensajes para el futuro”.

Y es que Enrique de Vicente sostiene que el enigmático santuario de Karaha Tepe en Turquía no es una simple construcción neolítica, sino una "cápsula del tiempo" cargada de un legado espiritual y cosmológico deliberadamente enterrado. ¿Quieres saber el mensaje que De Vicente cree que dejaron para generaciones futuras? ¡Dale al play!