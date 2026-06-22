Cuarto Milenio 22 JUN 2026 - 00:55h.

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Iker Jiménez cierra el programa de 'Cuarto Milenio' en su mesa, en la que cada semana se sincera con los espectadores. En esta ocasión, el presentador habla claro sobre la entrevista que le realizó a Florentino Pérez en 'Horizonte' después de la repercusión que ha tenido y las críticas que ha recibido. Del mismo modo, Iker reflexiona sobre el impacto del periodismo deportivo y sus entresijos.

"El periodismo deportivo creo que es peor que el político. En el deporte hay mucho dinero, muchos intereses y poder, al final viene siendo sino la santa trinidad de casi todas las cosas por las que se mueven los medios y personas", asegura el periodista, que, tras confirmar que la entrevista fue grabada, niega que hubiese sido pactada:

"No me conocen. Jamás he pactado preguntas con nadie. Florentino se sentó sin saber lo que le iba a preguntar", sostiene Iker Jiménez, que considera que parte de la polémica generada proviene de las tensiones existentes dentro del propio periodismo deportivo, especialmente en un momento marcado por el proceso electoral del Real Madrid. Unas elecciones que terminó ganando Florentino Pérez frente a Riquelme.

"Fui consciente totalmente de lo que es el Madrid"

Sorprendido por el alcance y la repercusión de la conversación que tuvo con el presidente del Real Madrid, el presentador señala: "Fue todo con tal naturalidad y normalidad que cuando me llamó la gente del Madrid y me preguntó cómo la iba a plantear yo dije: 'No he planteado nada, no sé ni que voy a preguntar'. Hicimos una entrevista que no pretendía ser una entrevista deportiva. Mucha gente conectó con el Florentino más humano".

A raíz de esta entrevista, Iker Jiménez asegura que "fue realmente consciente de lo que es el Madrid": "Es una marca universal". También, el periodista destaca que se dio cuenta de dos cosas: "Lo explosivo que es el periodismo deportivo y las guerras internas que hay dentro". Por último, confiesa:

"Me pareció curioso acercarme al personaje. A mí me cayó muy simpático, lo tengo que decir. Con nosotros fue súper afable y, un hombre que tenía fama de muy recto y muy seco en ocasiones, les puedo decir que en 'Horizonte' con las maquilladoras, regidoras, productoras, con todo el mundo, fue absolutamente amable", concluye.