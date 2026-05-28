Cuarto Milenio 28 MAY 2026 - 12:41h.

No te pierdas el próximo programa de 'Cuarto Milenio', con Iker Jiménez

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El próximo domingo en 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez hará un repaso por la historia del famoso jugador de fútbol de la Real Sociedad Zuhaitz Gurrutxaga.

''El niño que quería ser futbolista y lo consiguió. Primera división, Real Sociedad, una estrella en su equipo, ahí empieza la pesadilla que se resume en estas tres letras: TOC, a lo mejor les suena'', adelanta Iker Jiménez sobre lo que los espectadores podrán ver en el próximo programa.

No te pierdas un nuevo programa de 'Cuarto Milenio', el domingo 31 de mayo a las 21:15h, en Cuatro.