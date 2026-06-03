Descubre cómo fue la primera vez que Jorge Cadaval, de Los Morancos, sobre un escenario

No te pierdas las emotivas entrevistas de '100% únicos' en Mediaset Infinity

Compartir







Una de las primeras preguntas que les lanza Aidan González-Herrero a Los Morancos en su incursión en '100% únicos' es cómo fue su primera vez sobre un escenario. Momento en el que el mayor de los hermanos no duda en contar.

Así fue su primera vez sobre un escenario

Todo ocurrió cuando Jorge Cadaval acudió a ver a su hermano César a un pub en el que trabajaba en Sevilla y acabó haciendo una apuesta con el dueño.

"Hice una parodia muy divertida. Yo hacía de proselitismo mormón y la gente se creyó que yo era americano", recuerda. Sin embargo, todo se complicó: "Estuvo a punto la policía de llevarme para adelante y todo. Se lo creyó tanto que un poco más y voy para el calabozo y no estaría hoy aquí".