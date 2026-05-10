Cuarto Milenio 10 MAY 2026 - 23:45h.

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'Cuarto Milenio' sigue recorriendo España en la sección 'El alma de las ciudades' para conocer de la mano del escritor, Javier Sierra, y el periodista, Enrique de Vicente, algunos de los secretos ocultos más sorprendentes de la geografía española. En esta ocasión, han analizado la ciudad de Murcia, una provincia orientada mágicamente desde sus inicios. Y es que esta región es de las pocas que cuenta con su propia carta astral, puesto que se conoce su fecha de fundación concreta, el 25 de junio de 1825 las 07:15 de la mañana.

La catedral es el alma de muchas de las ciudades y Murcia no es una excepción. La Santa Iglesia Catedral de Santa María guarda algunos de los mayores enigmas de la región. Entre ellos, su campanario de 96 metros que esconde cuatro balcones orientados a los puntos cardinales, desde los que, según la tradición, los sacerdotes bendecían la ciudad.

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En el interior de la catedral también se encuentra la conocida como 'Bóveda de los secretos', una estancia donde los susurros pueden escucharse desde distintos rincones. Asimismo, la catedral alberga algunas de las reliquias y leyendas más sorprendentes. Desde la misteriosa cadena de piedra en la Capilla de los Vélez, vinculada a una simbología templaria, hasta la llamada 'cápsula de la leche de la Virgen '.

Los enigmas de Murcia más allá de la catedral

Los misterios de Murcia van más allá de la Catedral. La ciudad conserva antiguas leyendas populares, historias de esculturas que se mueven y relatos inexplicables marcados por la tradición y creencias. Entre los que destaca la leyenda de la Virgen del cuello torcido, en la iglesia de la Merced, de la que se dice que giró su cabeza para señalar quién habría sido infiel en una pareja a petición de la mujer.

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También en el santuario de la Fuensanta se habla de apariciones y visiones, como la que vivió en 1910 la cómica Francisca de Gracia, quien aseguró haber visto a la Virgen descender de su pedestal para saludarla. A estos relatos se suman otros lugares rodeados de misterio como la Casica de las Ánimas, el primer tanatorio de España. ¡Dale al play y no te lo pierdas!