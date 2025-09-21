Cuarto Milenio 21 SEP 2025 - 23:58h.

Enrique de Vicente y Javier Sierra analizan los enigmas de la catedral de Burgos

Los misterios de Cádiz: una logia masónica y espiritista y un avistamiento OVNI histórico

La sección ‘El alma de las ciudades’ regresa a ‘Cuarto Milenio’ en esta nueva temporada por petición popular. Enrique de Vicente y Javier Sierra analizan la ciudad de Burgos junto a Iker Jiménez para destapar la simbología y los enigmas que recorren las calles de esta ciudad y, concretamente, su famosa y reconocible catedral.

Los detalles y enigmas de la catedral de Burgos

Sin duda alguna, el primer elemento para analizar en la mesa de ‘La nave del misterio’ es la catedral llena de recovecos. Se dice en una de sus capillas, la de Concepción, sucedió uno de los milagros de la luz, algo que se acaba de descubrir recientemente. Se trata de un hecho curioso en el que la luz del sol entra en el templo e ilumina una parte importante del interior.

Además, Enrique de Vicente y Javier Sierran analizan también las gárgolas presentes en la fachada de la catedral de Burgos, la capilla de los Condestables (donde se expone un cuadro de María Magdalena que podría ser de Leonardo Da Vinci, según la leyenda popular, y donde hay símbolos de alquimia), el Cristo “de la piel de búfalo” y algunas figuras extrañas, como el papamoscas del reloj.