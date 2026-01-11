Cuarto Milenio 11 ENE 2026 - 23:00h.

Javier Sierra y Enrique de Vicente analizan la simbología de la Sagrada Familia de Barcelona

Los símbolos, enigmas y milagros de la luz de la catedral de Burgos

La construcción de la Sagrada Familia da un importante paso en su construcción instalando la cruz que corona la basílica modernista catalana. Ya es un icono para el turismo mundial, un turismo que fotografía sin ser consciente información interesante que dé un plus a su visita. Enrique de Vicente y Javier Sierre acompañan a Iker Jiménez para aportar datos asombrosos sobre el simbolismo que rodea a la Sagrada Familia.

“Esta cruz marca el principio del fin. Cuando, el año que viene terminen seguramente las obras, tendremos un templo que ha tardado ciento cuarenta y cuatro años en construirse y que ha crecido como si fuese algo orgánico, una planta, algo vivo. Eso lo pretendía Gaudí. Él no solo construyó una catedral, sino que construyó una morada filosofal”, expone Javier Sierre al inicio de este análisis.

Por su parte, Enrique de Vicente considera que es ahora cuando alcanza la totalidad de su poder simbólico: “No solo es una digna continuadora de las catedrales medievales, con el simbolismo que los ignorantes tomarán como masónico en el sentido moderno cuando lo tiene en el sentido de los masones, los albañiles libres de la edad media. Es masónica, pero en el sentido medieval. La clave es que Gaudí concibió la Sagrada Familia en base al Apocalipsis”.

Sobre esto, hay un dato clave: el 144 (los años que ha tardado en construirse), es un número clave del Apocalipsis: “La concibió en base al culmen del Apocalipsis, que es el descenso de Jerusalén celeste, el gran templo”. Según los expertos, Antoni Gaudí no fue masón, pero estuvo relacionado con gente que sí. Revelaciones de fe, años mendigando, el simbolismo del número 7’5… el análisis completo, en el vídeo.