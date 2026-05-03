El misterio de los científicos desaparecidos: esta noche en 'Cuarto Milenio'

Cuarto Milenio 03 MAY 2026 - 12:20h.

Este domingo, a las 21:15h., nuevo programa de 'Cuarto Milenio'

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'Cuarto Milenio' lleva semanas hablando de la misteriosa desaparición de varios científicos en Estados Unidos. Algunos de ellos, han aparecido muertos en extrañas circunstancias. Por ello, Iker Jiménez considera que ha llegado el momento de tratar este tema en profundidad.

"¿Es puro azar o sabían demasiado? ¿Qué está pasando? ¿Ustedes se lo explican? Se pregunta Iker Jiménez al respecto. El análisis junto a Enrique de Vicente, José Manuel Nieves, Javier Sierra y el coronel Cámara este domingo a partir de las 21:15 horas en Cuatro.